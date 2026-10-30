SWR Big Band & Fola Dada in Uhingen, 19.11.26

Wenn die SWR Big Band und Fola Dada gemeinsam auf der Bühne stehen, begegnen sich Swing-Tradition und Gegenwart. Der Abend führt zurück in die 1940er- bis 1960er-Jahre und verbindet historische Originalwerke mit behutsamen Neuinterpretationen. Bekannte Klassiker treffen dabei auf selten gehörte Stücke und musikalische Entdeckungen. Im Mittelpunkt steht die Stuttgarter Sängerin Fola Dada, seit vielen Jahren feste Stimme der SWR Big Band und eine prägende Persönlichkeit des deutschen Jazz. Dank ihrer warmen, ausdrucksstarken Stimme bewegt sie sich souverän zwischen Swing, Soul und modernem Jazz.

SWR Big Band & Fola Dada, Do. 19. November, Uditorium Uhingen, www.uditorium.de