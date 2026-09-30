SWR1 Pop & Poesie in Concert in Heilbronn (27.10.26)

Eine Hommage ans Leben – das ist die neue Staffel von SWR1 Pop & Poesie. »Viva la Vida« ist nicht nur ein Hit von Coldplay, es ist eine Lebenseinstellung. Mit der neuen Staffel feiert SWR1 Pop & Poesie das Leben in seiner ganzen Vielfalt. Moderator Jochen Stöckle über die neue Show: »Wir laden euch ein mit David Bowie tanzen zu gehen, mit Alanis Morissette über die Ironie des Lebens zu lachen und mit Lady Gaga am Klavier zu sitzen.«

Di. 27. Oktober, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.provinztour.de