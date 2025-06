SWR1 Pop & Poesie in Concert in Mosbach (24.7.25)

Die Erfolgsgeschichte von »SWR1 Pop & Poesie in Concert« begann im Jahr 2009 vor 50 Zuschauenden im Sendesaal des SWR. Seither sorgt die Mischung aus Konzert, Lesung und Comedy regelmäßig für ausverkaufte Hallen und Plätze. Die Musiker*innen, Sänger*innen und Schauspieler*innen interpretieren die Lieblingshits der SWR1-Zuhörerschaft so, dass die oft gehörten Titel in einem ganz neuen Licht erscheinen. Die aktuelle Show von Pop & Poesie widmet sich komplett der »Power of Love«, mit vielen Hits, die noch nie zuvor im Programm waren. Im Mittelpunkt der Show steht ein Konzert, bei dem exzellente Musikschaffende die ausgewählten Songs in ganz individuellen Versionen spielen – in der jeweiligen Originalsprache. Die deutschen Übersetzungen werden durch die Schauspieler*innen harmonisch in die Inszenierung eingewoben und eindrucksvoll auf der Bühne dargeboten. Durch den Abend führt SWR1 Moderator Jochen Stöckle.

Do. 24. Juli, 20 Uhr, Großer Elzpark, Mosbach, www.provinztour.de