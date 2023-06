Talmarkt Bad Wimpfen 2023

Fotos: Talmarkt Bad Wimpfen, Bands SROF Revival Band

Das jährlich stattfindende Volksfest begann vor über 1000 Jahren als Pilgerfest rund um die Ritterstiftskirche St. Peter im Tal zu Wimpfen. Aus dem Jahr 965 ist die älteste Wimpfener Urkunde überliefert, in der Kaiser Otto I dem damaligen Bischof von Worms die bereits von früheren Kaisern und Königen erhaltene Immunität bestätigt und diese Immunität eigens den Wormser Kirchen in Ladenburg und Wimpfen zusichert. Somit gelangte die Kirche St. Peter zu Wimpfen im Tal unter anderem auch in den Besitz des Marktrechtes. Aus den Pilgerströmen zum Patroziniumsfest St. Peter und dem damit verbundenen Handel vor über tausend Jahren entstand der Wimpfener Talmarkt, der sich heute überregional großer Beliebtheit erfreut.

Eröffnet wird der Talmarkt in diesem Jahr wieder am Donnerstag, 29. Juni um 17.30 Uhr, mit dem traditionellen Festumzug, der von der Altstadt ins Tal zieht. Nach der Andacht in der Klosterkirche, erfolgt um 18.30 Uhr der Fassanstich im Festzelt Polster und Biergarten.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich in den sechs Veranstaltungstagen auf ein buntes musikalisches Programm mit einem Mix aus Wirtshausmusik, rockigen Cover-Sounds, deutschen Schlagern und Partyklassikern freuen. Dieses Jahr mit dabei: Die Steinsberger Musikanten, Crazy Zoo, Gipfelgaudi, die SROF Revival Band und Happyness Voice. Weitere Highlights sind das „Chinesische Feuerwerk“, das am Freitag, 30. Juni, den Wimpfener Nachhimmel zum Leuchten bringt, oder das traditionelle Hammelessen der Schausteller und Marktbeschicker, das am Mont

Fotos: Talmarkt Bad Wimpfen, Bands Crazy Zoo

ag, 03. Juli, auf dem Lindenplatz stattfindet. Für Familien ist der Abschlusstag mit ermäßigten Fahrpreisen und Sonderangeboten an allen Verkaufsgeschäften schon Pflichtprogramm. Zum Abschied findet am Dienstagabend ein Musik-Synchron Feuerwerk statt.

Do. 29. Juni bis Di. 4. Juli, Festplatz Corneliastraße, Bad Wimpfen, www.badwimpfen.de

Band-Programm:

Do. 29.6.

18 Uhr: Fassanstich mit den Steinsberger Musikanten

Fr. 30.6.

19 Uhr: SROF Revival Band

Sa. 1.7.

19 Uhr: Crazy Zoo

So. 2.7.

11 Uhr: Stadtkapelle

17 Uhr: Gipfelgaudi

Mo. 3.7.

18 Uhr: Gipfelgaudi

Sa. 1.7.

19 Uhr: Happyness Voice