Tannöd in Schwäbisch Gmünd, 15.10.26

Auf einem abgelegenen Hof in Tannöd wird die gesamte Familie Danner tot aufgefunden. Sechs Menschen, darunter zwei Kinder, wurden in einer Nacht ermordet. Der Täter bleibt zunächst ebenso rätselhaft wie sein Motiv. Im Dorf kursieren Gerüchte über einen Raubmord, göttliche Strafe oder späte Rache. Denn schon vor der Tat galt die Familie als Außenseiter. Der alte Danner soll seine Angehörigen mit Härte beherrscht haben, von Gewalt und Inzest ist die Rede. Nach und nach bringen Dorfbewohner in Rückblenden und inneren Monologen die dunklen Geheimnisse ans Licht. Andrea Maria Schenkel orientierte ihren Roman »Tannöd« an einem ungeklärten Mordfall von 1922 und verlegte die Handlung in die Nachkriegszeit.

Do. 15. Oktober, 20 Uhr, CCS, Schwäbisch Gmünd, wlb-esslingen.de