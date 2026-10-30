Tante Friedl in Schwäbisch Gmünd, 14.11.26

Tante Friedl steht für Folk und Weltmusik mit internationalem Blick. Das Duo Magdalena Kriss aus Deutschland und Dan Wall aus New York State hat Berlin zur Wahlheimat gemacht und verbindet Akkordeon, Banjo und ausdrucksstarke Stimmen zu einem eigenständigen Sound. Ihr Repertoire reicht von mitreißenden Folk- und Roots-Interpretationen aus Mitteleuropa, dem Balkan und den USA bis zu eigenen Songs. Inhaltlich geht es um Liebe und Verlust, Natur und Abenteuer ebenso wie um Gewerkschafts- und Protestsongs. Dabei eröffnet das Duo musikalische Einblicke in unterschiedliche Kulturen, Geschichten und Perspektiven.

Tante Friedl, Sa. 14. November, 20 Uhr, Theaterwerkstatt Schwäbisch Gmünd, theaterwerkstatt-gd.de