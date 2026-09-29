Tanzende Schwäne und große Gefühle in Reutlingen (03.01.27)

Mit »Schwanensee« kommt eines der berühmtesten Ballette der Welt auf die Bühne. Pjotr Tschaikowskys zeitlose Musik erzählt die Geschichte der verzauberten Prinzessin Odette, die tagsüber als Schwan leben muss. Als Prinz Siegfried sie bei einer Jagd entdeckt, verliebt er sich in sie. Doch mit Odile, Odettes täuschend ähnlicher Doppelgängerin, nimmt das Schicksal eine dramatische Wendung. Liebe, Verrat und Erlösung verbinden sich zu einem Klassiker voller Romantik und Leidenschaft. Für die musikalische Begleitung sorgt das 2023 gegründete Crown Ballet Orchestra. Das internationale Ensemble verleiht der Aufführung eine besondere klangliche Vielfalt.

Schwanensee

So. 3. Januar, 19.30 Uhr, Stadthalle Reutlingen, crown-ballet.de