Tanzmärchen »Aschenputtel« kommt nach Tübingen

Nach dem erfolgreichen Debüt 2015 mit »Dornröschen 2.0« und 2018 mit »Schneewittchen« reiht sich nun ein weiteres klassisches Märchen in die Aufführungshistorie von Go Dance ein. Erstmals im Sparkassen Carré und mit großzügiger Unterstützung der Kreissparkasse Tübingen, bringen die Tänzer von Go Dance – Schule für klassischen und modernen Tanz die Geschichte »Aschenputtel« in einer selbst entwickelten Inszenierung auf die Bühne. Unterschiedliche Tanz- und Musikstile werden in der Gala zu Gunsten der Stiftung »Hilfe für kranke Kinder« der Uni-Kinderklinik Tübingen vereint. Von Klein bis Groß, aus den Bereichen Ballett, Modern Dance und Hip Hop, teilen sich an diesem Wochenende alle Teilnehmer in vier Aufführungen die Bühne für ein Event der besonderen Art. Gänsehautmomente garantiert!

Aschenputtel

Sa. 8. Juli & So. 9. Juli, 2 Vorstellungen pro Tag: jeweils 14.30 & 17.30 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen,

ksk-tuebingen.de/veranstaltungen