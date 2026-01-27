Tarzan: Das Musical-Abenteuer, 07.02.26

Im Musical »Tarzan« taucht das Publikum gemeinsam mit dem Titelhelden in ein atemberaubendes Dschungel-Abenteuer ein. Spektakuläre Eigenkompositionen, jede Menge Spannung und ein Hauch Romantik sorgen für ein mitreißendes Live-Erlebnis für die ganze Familie.

Das Theater Liberi, bekannt für seine modernen Familienmusicals, inszeniert die über hundert Jahre alte Geschichte von Edgar Rice Burroughs in einer zeitgemäßen Version. Fantasievolle Kostüme, eine verspielte, farbenprächtige Kulisse und atmosphärische Lichteffekte erwecken die Dschungelwelt, in der Tarzan aufwächst, zum Leben. Musikalisch erwartet die Zuschauer eine abwechslungsreiche Reise durch unterschiedliche Genres, die mit imposanten Arrangements und großen Emotionen begeistert. Ein bestens ausgebildetes Ensemble sorgt dafür, dass Charaktere, Musik und Kulissen auf der Bühne zu einem stimmigen Ganzen verschmelzen.

Die Geschichte beginnt dramatisch: Eine junge Familie erleidet Schiffbruch und strandet an der afrikanischen Küste. Schnell werden sie von wilden Tieren bedroht, nur der kleine Junge überlebt. Von der Affendame Kala aufgenommen, wächst er bei den Affen auf und lernt, sich in der wilden Umgebung zurechtzufinden.

Trotz des liebevollen Zuhauses und der Freundschaft zu dem Affenmädchen Tee spürt Tarzan immer wieder, dass er nicht vollständig dazugehört – ein Gefühl der Fremdheit, das ihn sein Leben lang begleitet.

Alles ändert sich, als Tarzan erstmals auf Menschen trifft. Professor Porter, seine neugierige Tochter Jane und die zwielichtige Olivia Clayton sind auf Expedition, um den Dschungel zu erforschen. Fasziniert von Jane, beginnt Tarzan eine besondere Verbindung zu ihr aufzubauen. Doch die Begegnung mit den Menschen stellt nicht nur seine Identität in Frage, sondern bringt auch Gefahren für ihn und seine Affenfamilie mit sich. Alte Rivalitäten und neue Bedrohungen überschlagen sich, und Tarzan muss lernen, seinen Platz zwischen zwei Welten zu finden – zwischen der Wildnis, die ihn geprägt hat, und der menschlichen Zivilisation, die ihn zugleich fasziniert und herausfordert.

Mit eindrucksvollen Choreografien, emotionalen Songs und einem Ensemble, das Herz und Spielfreude auf die Bühne bringt, ist »Tarzan« ein Musical für alle Sinne. Es erzählt von Mut, Freundschaft, Selbstfindung und der Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. Die Mischung aus Spannung, Abenteuer, Romantik und Humor macht die Inszenierung zu einem unvergesslichen Erlebnis für Jung und Alt. Ein Abend, an dem das Publikum eintauchen kann in die wilde, bunte und faszinierende Welt des Dschungels.

Tarzan, Sa. 7. Februar, 15 Uhr, Stadthalle Aalen, www.event-aalen.de