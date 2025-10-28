TBC: womerschomadasin, 07.11.25

Womerschoma… was, bitte?! Kann man das googeln? Brauchtmergarned! Viel wichtiger ist es, da zu sein, wo TBC ist! Denn nur bei TBC kriegt man den unschlagbaren Mix aus scharfzüngigen Seitenhieben, präzisen Pointen und auf die Spitze getriebener Realitätsverzerrung. Egal ob Weltpolitik oder Lokalposse – sind die drei Herren erstmal ordentlich in Schwung gekommen, lassen sie wirklich nichts und niemanden ungeschoren davonkommen. Schon gar nicht die Gäste in der ersten Reihe…

Fr. 7. November, 20 Uhr, Kammerspiele, Ansbach, www.kammerspiele.com