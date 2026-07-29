TEAL. Festival Heilbronn (1.8.26)

Dabei steht musikalische Vielfalt im Mittelpunkt – von mitreißenden Klängen bis zu entspannten Momenten ist für jeden Geschmack etwas dabei und das gesamte Gelände wird zum Leben erweckt. Musikalisch steht das Event ganz im Zeichen moderner elektronischer Clubmusik. Geplant ist ein internationales Line-up aus Künstlerinnen und Künstlern der Genres House, Melodic House und Tech House. Auch bei der Produktion setzt das Festival auf ein außergewöhnliches Konzept. Ziel ist es, eine Festivalatmosphäre nach Heilbronn zu bringen, wie man sie sonst vor allem von internationalen Hotspots der elektronischen ­Musik kennt.

Sa. 1. August, 13 Uhr, Theresienwiese, Heilbronn

www.tealfestival.de