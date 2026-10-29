The 12 Tenors – Legacy Tour, 28.12.26

Am Montag, den 28. Dezember um 20 Uhr gastieren The 12 Tenors im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie in Heilbronn. Legacy – das neue Tourthema der 12 Tenors passt perfekt zum Programm der 12 Ausnahmesänger. 12 Stimmen singen die größten Hits aller Zeiten und verneigen sich damit vor dem Vermächtnis der ganz großen Künstler mit weltbekannten klassischen Arien, romantischen Balladen sowie Rock- und Pophymnen, die Musikgeschichte schrieben. Ihre Interpretationen von Welthits wie Puccinis »Nessun Dorma«, Leonard Cohens »Hallelujah« und diverse Tribute an die großen Stars der internationalen Musikszene, wie Beatles, Queen oder Michael Jackson, zeigen einmal mehr das breite Spektrum und die Stimmgewalt dieser 12 Tenöre! Begleitet von einer frisch verstärkten Live-Band, gruppiert um ein feuerrotes Piano, mit nagelneuem Bühnenbild und faszinierender Lichtshow zelebrieren die 12 Tenöre die Vielseitigkeit der Musik! Und Achtung Ladies: Sie sehen auch noch wahnsinnig gut aus! Ihre stimmliche Vielfalt und das umfangreiche Repertoire werden durch die humorvollen und charmanten Moderationen gekonnt in Szene gesetzt und wer sie bereits kennt, weiß: Der ein oder andere Hüftschwung ist mittlerweile schon legendär. Und bald heißt es wieder: Ladies and Gentlemen, please welcome live on stage: The 12 Tenors! Karten im Vorverkauf erhält man bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung.

Mo. 28. Dezember, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, Tickets und Infos unter www.star-concerts.de