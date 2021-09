The ABBA Forever Tribute Concert: Voulez Vous

Voulez Vous – The ABBA Forever Tribute Concert feiert den Glamour-Pop und lädt alle ABBA Fans am 28. Oktober im Neubausaal in Schwäbisch Hall zum enthusiastischen Mitsingen und Mittanzen ein.

Pop-Ikonen, lebende Legenden, Kultband – ABBA! Diese vier magischen Buchstaben verkörpern vier charismatische Ausnahmekünstler, die ihre Fans weltweit seit über vier Jahrzehnten begeistern.

Ihr grandioser Durchbruch am 6. April 1974 ist unvergessen: An diesem geschichtsträchtigen Tag gewannen Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Anni-Frid Lyngstad, nach den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen ABBA genannt, den 19. Eurovision Song Contest im britischen Brighton und ihr Aufstieg in den Pop-Olymp begann.

Extravagante Plateau-Schuhe und schillernde Kostüme waren das Markenzeichen der begnadeten Musiker und Soundtüftler, die die Welt der Popmusik revolutionierten und mit 380 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte zählen. Bis heute sind die Welthits des schwedischen Quartetts aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Mit unverwechselbarem Sound reißt der (neben Knäckebrot und Ikea) wohl bekannteste Schweden-Export seit über 40 Jahren das Publikum zu frenetischen Begeisterungsstürmen hin.

Am Donnerstag, 28. Oktober können Fans die atemberaubende Atmosphäre des Grand Prix 1974 in Brighton hautnah auf der Bühne erleben und sich entführen lassen in die fantastische Glitzerwelt der 60er Jahre, wenn es heißt: Voulez Vous - ABBA Forever! Die Bühne bebt, wenn die hochkarätige Truppe aus Profi-Musikern und bekannten Musical-Stars wie Laura Birte die musikalischen Meilensteine einer beispiellosen Weltkarriere performt: »Waterloo«, »Money, Money, Money«, »Thank you for the music«, »Mamma Mia«, »SOS«, »Super Trouper«, »Dancing Queen«, »Chiquitita« oder »Fernando«. Präsentiert von einer ausgesprochen sympathischen Moderatorin und perfekt garniert mit spannenden Geschichten rund um ABBA, steht Voulez Vous – The ABBA Forever Tribute Concert für erstklassiges Entertainment und garantiert ein unvergessliches Konzerterlebnis mit Abstand zum nächsten Haushalt, dafür aber ohne Maske. Tickets gibt es bei der Tourist Info Schwäbisch Hall und online auf www.concert4you.de.

Voulez Vous – The ABBA Forever Tribute Concert, Do. 28 Oktober, 19.30 Uhr, Neubausaal, Schwäbisch Hall, www.concert4you.de