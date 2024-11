The Ballroom - Revue ab 15. November im Friedrichsbau Varieté Stuttgart

Es gibt einen Ort, an dem der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, an dem Freiheit alles bedeutet, an dem man das Leben in seinen Adern spürt! The Ballroom: Kaleidoskop aus Fashion, Farben und Beats. Ein Kosmos progressiver Eleganz. Ein Tempel der Schönheit und Extravaganz! Hier finden sie sich all jene ein, die sich nicht fragen wer sie sind, sondern sind wer sie sein möchten: Nachtschwärmer, Musen, Exoten. Ihre Körper im Dialog mit der Musik und Performance, vereint im Rausch der Lebenslust. The Ballroom: Eine urbane Revue der pulsierenden Gegenwart, des ekstatischen Tanzes und artistisch-akrobatischer Ausdruckskraft. Das Friedrichsbau Varieté in Stuttgart feiert am 15. November Premiere mit der neuen Revue, die bis März zu sehen ist, unter Regie von Ralph Sun.

MORITZ verlost 2x2 Tickets

The Ballroom - Revue, 15. November bis 2. März, Friedrichsbau Varieté Stuttgart, www.friedrichsbau.de