The Bautzys in Mosbach

Die Kultband »The Bautzys« aus Mosbach sorgt für ordentlich Stimmung mit den größten Hits aller Zeiten. Sie rockt dabei in einem Spektrum, das im Pop und Rock alle Epochen umspannt und alle großen Ohrwürmer der nationalen und internationalen Musik beinhaltet. Seit über 60 Jahren vereint die Band aus dem Neckar-Odenwald-Kreis Jung und Alt und sorgt bei ihren Auftritten mit Livemusik auf teils Original-Instrumenten der jeweiligen Epoche für eine lockere und rockige Atmosphäre, mit der sie ihr Publikum mitreißen.

The Bautzys, Rock around the clock, Sa. 11. März, 20 Uhr, fideljo Mosbach.