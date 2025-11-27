The Best of Black Gospel in Sinsheim (27.12.25)

Dieser Chor vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger und Sängerinnen aus den USA. Die Ausnahme-Künstler singen die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm, instrumental begleitet. Seit 1999 geht der Chor für 2 Monate auf Europatournee. Inzwischen ist er einer der gefragtesten Gospelchöre in Deutschland und Europa. Ihr Erfolg basiert ganz sicher auch auf der Tatsache, dass sie ihr Publikum genau kennen und regelmäßig in die Konzerte mit einbeziehen! Bei diesem Chor ist jedes Konzert ein Ausnahmekonzert.

Sa. 27. Dezember, 20 Uhr, Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim, www.va-wuensch.de