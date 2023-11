Seit 1999 auf Tournee, über 1,5 Million begeisterte Konzertbesucher und weit über 1500 Konzerte in Europa – das sind Zahlen der Superlative. Die Gospelsensation »The Best of Black Gospel« kommt mit ihrer »Mission Hope« Tour nach Deutschland! Das Programm der Ausnahmekünstler bietet die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm mit instrumentaler Begleitung. Bei der gesanglichen Qualität und musikalischen Hingabe ist jedes Konzert ein Ausnahmekonzert Tickets können online erworben werden unter www.bestofblackgospel.de

Fr. 15. Dezember, 20 Uhr, Stadthalle K3N, Nürtingen

Sa. 16. Dezember, 20 Uhr, Stadthalle, Korntal

So. 17. Dezember, 17 Uhr, Stadthalle, Göppingen

Di. 19. Dezember, 19.30 Uhr, Stadthalle, Aalen

Mi. 20. Dezember, 19.30 Uhr, Bürgerhaus, Backnang

Do. 21. Dezember, 19. 30 Uhr, Kulturhalle, Remchingen