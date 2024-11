»Oh Happy Day«, »Joshua fit the Battle«, »Down by the Riverside«, »Amazing Grace«, »Go Down Moses«, »Oh How I Love Jesus«, oder »This Little Light Of Mine« sind nur einige der weltbekannten Titel, die von den begabten Gospelsängerinnen und -sängern bei diesem Konzert dargeboten werden. Die Gospelsensation »The Best of Black Gospel« aus den USA kommt mit ihrer »Mission Hope« Tour auch dieses Jahr wieder nach Deutschland. Das Programm der Ausnahmekünstler bietet die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm mit instrumentaler Begleitung. Die Mitglieder des Chores haben alle schon von Kindesbeinen an in den Gottesdiensten der »African-American churches« die Musik des Gospels aufgesogen und entstammen dem breitgefächerten musikalischen Schmelztiegel der afroamerikanischen Gospelszene. Sie waren weltweit als Solisten mit Chören, wie zum Beispiel den Harlem-, Golden- oder Glory Gospel Singers auf Tournee und einige Mitglieder haben bereits mit international erfolgreichen Künstlern wie Diana Ross, Lionel Richie und Stevie Wonder zusammengearbeitet. Gospel hat seinen Ursprung in den afroamerikanischen Kirchen der USA hat und bedeutet übersetzt »Evangelium« oder »gute Nachricht«. Die lebendige und emotionale Musik ist vor allem durch starke Chöre, kraftvolle Solostimmen und mitreißende Rhythmen gekennzeichnet. Der Erfolg des Chores von »The Best of Black Gospel« lässt sich an Zahlen bemessen: Seit 22 Jahren, sind sie auf Tournee, weit über 1500 Konzerte haben sie in Europa bereits gegeben und über eine Million Konzertbesucher begeistert. »The Best of Black Gospel« ist außerdem regelmäßig in den großen Fernsehproduktionen von ARD, ZDF und Sat1 zu Gast. Bei der gesanglichen Qualität und musikalischen Hingabe dieses Chores ist jedes Konzert ein Ausnahmekonzert, bei dem die »Gute Nachricht« immer im Vordergrund steht - Gänsehautfeeling ist garantiert.

So. 15. Dezember Prediger, Schwäbisch Gmünd

Di. 17. Dezember Stadthalle, Kirchheim /Teck

Mi. 18. Dezember Kulturhalle, Remchingen

Do. 19. Dezember Stadthalle K3N, Nürtingen

Fr. 20. Dezember Stadthalle, Göppingen

Alle Termine und Tickets unter bestofblackgospel.de