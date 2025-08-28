The BossHoss feiern Bühnenjubiläum, 04.10.25

2025 ist ein ganz besonderes Jahr für The BossHoss: Die Berliner Country-Rocker feiern ihr 20-jähriges Live-Bühnenjubiläum – mit einem brandneuen Album, einer exklusiven Clubtour und einer ganz besonderen Überraschung: Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich ist mit an Bord.

Seit 2005 reiten die sieben Hauptstadt-Cowboys durch die Republik – mit einem Sound, der Country, Rock’n’Roll, Rockabilly, Blues und Pop auf unverkennbare Weise vereint. Ihr neues Album »Back To The Boots«, das am 19. September erscheint, ist eine musikalische Verbeugung vor den eigenen Wurzeln – rauer, roher und ehrlicher denn je. Es knüpft dort an, wo alles begann: in kleinen Clubs, auf engen Bühnen, mit verschwitzter Energie und direktem Publikumskontakt.

Deshalb führt die exklusive Release-Tour The BossHoss zurück in die Clubs, in denen ihre Karriere einst startete – ganz nach dem Motto: »Back to the Roots. Back to the Clubs. Back to the Boots!« In Stuttgart macht die Band im Im Wizemann Halt – und verspricht dort eine Show voller Power, Schweiß und Überraschungen.

Bevor Album und Tour starten, zündete die Band schon im Frühjahr den ersten großen Knall: die erste Single ihres neuen Albums mit dem Titel I’ll Be Back – featuring Arnold Schwarzenegger. Gemeinsam mit The BossHoss hat Schwarzenegger seine legendäre Catchphrase im Studio neu interpretiert – und dem Song seinen ikonischen Stempel verpasst. I’ll Be Back ist weit mehr als ein augenzwinkernder Gag. Es ist ein kraftvoller Motivationssong – ein musikalischer Aufruf, Verantwortung zu übernehmen, zurückzukehren und für seine Überzeugungen einzustehen.

Ohnehin liefern The BossHoss mit »Back To The Boots« den Soundtrack zu ihrem Jubiläumsjahr – rau, kraftvoll, ehrlich und nah dran am Publikum. Ein Comeback zu den Wurzeln und gleichzeitig ein Aufbruch in die nächste Runde.

Die The BossHoss Diskografie

2005: Internashville Urban Hymns

2006: Rodeo Radio

2007: Stallion Battalion

2009: Do or Die

2011: Liberty of Action

2013: Flames of Fame

2015: Dos Bros

2018: Black Is Beautiful

2023: Electric Horsemen

2025: Back To The Boots

The BossHoss, Sa. 4. Oktober, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, www.musiccircus.de