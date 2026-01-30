The Cashbags, 27.02.26

Unglaublich, aber wahr: Johnny Cash steht wieder auf der Bühne. Die unsterbliche Legende des »Man in Black«, einer der prägendsten Musiker des 20. Jahrhunderts und mit rund einer Milliarde verkaufter Tonträger einer der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten, lebt in der Show der Cashbags weiter. Dabei geht es nicht um eine bloße Kopie, sondern um eine authentische, lebendige Hommage, die den Geist und die Energie jener Zeit einfängt. Fans dieser Musik erleben hier ein Konzert, das Geschichte atmet. In die Rolle von Johnny Cash schlüpft der gebürtige US-Amerikaner Robert Tyson, der seinem Vorbild stimmlich wie optisch erstaunlich nahekommt.

The Cashbags, Fr. 27. Februar, 20 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.uditorium.de