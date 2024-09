»Ich schließe die Augen und auf einmal steht da Cat Stevens auf der Bühne« – so hört man es von begeisterten Zuschauern der »Cat Stevens Tribute Show« um Sänger Patrick Snow. Tausende Fans von Stevens, der mit seinen Superhits wie »Wild Wold«, »Morning Has Broken« oder »Peace Train« bis heute unvergessen ist, feiern die Musik der Ikone, wenn Snow und seine ausgezeichneten Musiker diese in die Konzerthallen Europas bringen. Patrick Snow gilt inzwischen als bekanntester und erfolgreichster Cat Stevens Interpret weltweit.

Di. 15. Oktober, 20 Uhr, Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim, www.sinsheim.de