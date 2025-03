The Dead Daisies im Im Wizemann

In den zurückliegenden zehn Jahren haben The Dead Daisies in zahlreichen Einzelshows begeistert und als besondere Highlights die Bühnen mit einigen der weltweit größten Rockbands geteilt, darunter Kiss, Guns N`Roses, Scorpions, Aerosmith, Def Leppard, Bad Company, Whitesnake, ZZ Top, Foreigner, Judas Priest oder die Hollywood Vampires. Zudem konnte die Band mehrere Headliner-Tourneen durch Europa, Japan und Süd- und Nordamerika absolvieren. Zu den ultimativen Höhepunkten gehört unter anderem die atemberaubende Show für die leidenschaftlich musikliebenden Menschen in Kuba, nachdem 2015 das Embargo aufgehoben wurde. Eine weitere besondere Ehre war es für die Bandmitglieder, mit der USO nach Südkorea zu reisen. Außerdem brandete ihnen pure Zuneigung entgegen, als sie mit einem 60-köpfigen Orchester beim ‚Concert For Freedom‘ in Polen vor 300.000 Zuschauern auftraten. Hinzu kommen grandiose Performances vor hunderttausenden Fans auf einigen der renommiertesten Musikfestivals der Welt wie etwa Download, Wacken, Graspop, Hellfest und Sweden Rock.

Ein besonderes Highlight für die Fans: Gitarrist Doug Aldrich (Whitesnake/Dio) ist zu The Dead Daisieszurückgekehrt, er zeigt sich topfit und wildentschlossen, mit seinen Bandkollegen John Corabi (Gesang, Motley Crue/The Scream), David Lowy (Gitarre, Red Phoenix), Michael Devin (Bass, Whitesnake) und Tommy Clufetos (Schlagzeug, Black Sabbath/Ozzy Osbourne) wieder die Bühnen zu rocken!

The Dead Daisies special Guest: The Treatment

Di. 11. März, Einlass: 19:00 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, www.imwizemann.de