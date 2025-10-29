The Dynamite Daze, 15.11.25

Gegründet 2010 von Gitarrist Martin Czemmel und Sänger Diddy Metzger, haben sich The Dynamite Daze zu einer der spannendsten Bluesrock-Bands im deutschsprachigen Raum entwickelt – vier Alben, zahlreiche Preise und ausverkaufte Clubs sprechen für sich. Angeführt von dem charismatischen Diddy Metzger – über 20 Jahre Harpspieler bei Louisiana Red und auf Tour mit Größen wie Angela Brown oder Jim Kahr – entfaltet die Band einen mitreißenden Sound jenseits aller Klischees. wol

Sa. 15. November, 20 Uhr, Gleis 1, Waldenburg, www.gleis1.net