The Dynamite Daze: Grenzgänger des europäischen Blues-Rock, 27.02.26

»The Dynamite Daze«, das sind vier Grenzgänger, die den Blues mutig weiterdenken. Auch wenn ihre Ausflüge abseits der Tradition gelegentlich den Unmut der Bluespolizei wecken, wissen die vier genau, wo ihre Wurzeln liegen: in den bluesgetränkten 70ern, gewachsen durch Jahrzehnte »on the road« und die Zusammenarbeit mit Roots-Legenden. Motor der Band ist Frontmann Diddy Metzger, dessen schräge Bühnenpräsenz, unkonventionelles Harpspiel und bizarrer Gesang unverwechselbar sind. Zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen, etwa beim Preis der Deutschen Schallplattenkritik oder dem European Media Art Festival, unterstreichen ihre Qualität.

The Dynamite Daze, Fr. 27. Februar, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, www.diehalle.de