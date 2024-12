The Flowers im Ballroom Ellwangen

Ausgesuchte Songs zwischen R&B, Soul und zeitlosen Grooves von Johnny Guitar Watson bis John Mayer. 50er Jahre Jump and Jive Blues, Seelenmusik von Ray Charles Jimmy Hendrix Sounds, leicht verjazzt. Surfige Gitarren treffen auf Hammondorgel Einwürfe. Alle sehr eigenständig arrangiert und mit Verve und Spielwitz vorgetragen. Eben alles was den drei von den »The Flowers« Spaß macht und von dem was sie am meisten verstehen, denn hier hat man es mit vier absoluten Musikfans zu tun, die nur einen nicht gemeinsam haben. Zwei kommen aus dem Remstal und zwei aus dem Filstal. Sensationell wiederum ist, dass Musiker, die in verschiedenen Welten aufgewachsen sind so zusammen spielen können. Aber vielleicht macht das ja ihre unbändige Spielfreude aus. Zum ersten mal darf man sie im Ballroom erleben mit Musik zum Tanzen und Genießen in der kalten Jahreszeit.

Sa. 18. Januar, Einlass ab 19 Uhr, Beginn 21 Uhr, Ballroom Ellwangen,

Tickets bei Juwelier Hunke (18 € VVK, Abendkasse 20 €)