Mit kraftvollen Stimmen, mitreißenden Rhythmen und jeder Menge Emotionen begeistern die Golden Voices of Gospel ihr Publikum. Unter der Leitung von Reverend Dwight Robson verbindet der Chor traditionelle Gospelmusik mit modernen Arrangements sowie Einflüssen aus Blues, Soul und Jazz. Klassiker wie »Oh Happy Day« und »Go Down Moses« sorgen für bewegende Momente. Die Sängerinnen und Sänger überzeugen mit beeindruckender Stimmgewalt, ansteckender Lebensfreude und großer Bühnenpräsenz. Auch international haben sie sich einen Namen gemacht: Sie standen bereits mit Stars wie Michael Jackson, Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.

The Golden Voices of Gospel, So. 6. Dezember, 18 Uhr, Konzerthaus, Heidenheim, www.kulturzentrale-sued.de