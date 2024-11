The Harlem Gospel Singers in Heilbronn

Wenn The Harlem Gospel Singers – Das Original in ihren prachtvoll farbenfrohen Roben Songs wie Amazing Grace, Swing Down Sweet Chariot, Oh Happy Day oder Michael Jacksons Earth Song anstimmen, fliegen die Herzen in den Himmel und das Publikum schwingt begeistert mit. In diesen aufwühlenden und herausfordernden Zeiten ist ihre Botschaft von Hoffnung, Lebensfreude und Gemeinschaftssinn wichtiger denn je! The Harlem Gospel Singers – Das Original sind mehr als nur ein außergewöhnliches Gospel-Ensemble. Sie sind es, die den Gospel in seiner ureigensten, traditionellen Form wohl zum ersten Mal authentisch nach Europa gebracht haben. Das Ensemble erscheint zwar auf der Bühne als Chor, doch bietet das Programm den einzelnen Sängerinnen und Sängern immer wieder die Möglichkeit, ihre Stärke als Solisten zu beweisen.

Fr. 20. Dezember, 19:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn

www.provinztour.de