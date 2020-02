The King of Queen Musical entfacht Leidenschaft in Sinsheim

Freddy Mercury, »The King of Queen«, war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Rockgeschichte, füllte weltweit die größten Stadien und begeisterte mit seinen einzigartigen Kompositionen aus Rock und Theatralik. Privat führte er ein Leben auf der Überholspur und war für seinen ausschweifenden und dekadenten Lebensstil bekannt. Mit Songs wie »Bohemian Rhapsody« oder »We are the Champions« ist er zu einer Legende geworden. Die 90-minütige Show »The King of Queen« steht unter dem Motto »Die Stimme - Das Gefühl - Die Leidenschaft« und besticht mit einer ausgefallenen Bühnenshow. Aufwändige Videoprojektionen, TänzerInnen, internationale Top-SängerInnen sowie perfekt eingespielte MusikerInnen erwecken die Legende zum Leben. Mit einer der besten Queen-Tribute-Bands der Welt erlebt das Publikum einen Abend voller Gänsehautmomente.

The King of Queen, Fr. 28. Februar, 20 Uhr

Stadhalle, Sinsheim, www.thekingofqueen.show