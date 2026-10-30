The Last Decade in Reichenbach, 25.11.26

Mit internationaler Besetzung und atmosphärischem Dark Rock sorgen The Last Decade für Aufsehen. Die 2024 beim polnischen Mystic Festival als »Gothic-Supergroup« vorgestellte Band vereint erfahrene Musiker unter anderem von The Mission, Nosferatu und End Of Green. Ihren eigenständigen Sound zwischen Melancholie, Hoffnung und den Fragen unserer Zeit bezeichnen Kritiker als »Endtimes Rock«. Nun präsentiert die Formation ihr Debütalbum live. Als Special Guest steht die Grave Dance Company auf der Bühne, die ebenfalls ihr Debütalbum »Ruins« vorstellt. Mit schweren Riffs, eingängigen Melodien und emotionaler Tiefe verspricht der Abend intensive Klangerlebnisse.

The Last Decade, Mi. 25. November, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de