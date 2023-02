The Leonard Cohen Project in Bönnigheim

The Leonard Cohen Project

Eine Hommage an den 2016 verstorbenen Kanadier Leonard Cohen bringt die Tribute-Band bestehend aus Jürgen Gutmann und Manuel Dampfle auf die Bühne. Sie spielen Klassiker wie »So long«, Marianne« , »bird on a wire« und »Halleluja«. Mit ihrem Programm »Songs of Love and Hate« beweisen sie, dass sie auch ohne aufwendige Arrangements, minimalistisch auf Gitarren und Gesang beschränkt, das Publikum in ihren Bann ziehen können und gefühlvoll mit den Liedern Leonard Cohens verzaubern.

The Leonard Cohen Project- Songs of Love and Hate, Sa., 11. März, 20 Uhr, Kulturkeller Bönnigheim,

www.leonard-cohen-project.de