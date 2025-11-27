The Leonard-Cohen-Project in Untergruppenbach (27.12.25)

Die Liebe zu purer, handgemachter Gitarrenmusik führte die beiden Musiker Manuel Dempfle und Jürgen Gutmann zusammen. Die besondere Verbundenheit der beiden zu den Liedern von Leonard Cohen tat das Übrige: Das Leonard Cohen Project war geboren. Die beiden Gitarristen spielen die Cohen-Songs der frühen Jahre in vollendeter Harmonie: pur, ohne Showeffekte und ohne Leonard Cohen zu imitieren. Echt und doch ganz anders. Die Auftritte des Duos sind spannend, lebendig und einzigartig.

Sa. 27. Dezember, 19 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, burg-stettenfels.de