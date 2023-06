The Leonhard Cohen Project in Heidenheim

The Leonhard Cohen Project

Jürgen Gutmann und Manuel Dempfle widmen sich einen kompletten Abend dem Werk des Ausnahme-Musikers Leonhard Cohen- »Songs of Love and Hate« heißt ihre Konzertreihe und sie präsentieren die schönsten Lieder der frühen Cohen-Jahre. Der kanadische Sänger und Songwriter Leonhard Cohen hatte eine 50 Jahre andauernde erfolgreiche Karriere hinter sich und machte sich auch als Autor von Gedichten und Romanen einen Namen. Nur mit akustischer Gitarre und ihrem Gesang stellen die beiden Musiker Gutmann und Dempfle unter Beweis, dass Gänsehaut-Momente keine aufwendige Bühnenshow benötigen. »So Long Marianne« oder „Suzanne“ werden glaubwürdig interpretiert und die Hommage wird vervollständigt durch kleine Anekdoten. Abgerundet wird das Musikprogramm durch Lieder von Zeitgenossen Cohens wie Simon and Garfunkel oder Bob Dylan.

The Leonhard Cohen Project, Fr. 11. August, 19 Uhr, Brenzpark,

Heidenheim, www.brenzpark.de