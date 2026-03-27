The Magic Night Of Dance Musicals, 28.04.26

Bei »The Magic Night Of Dance Musicals« erwartet das Publikum ein Abend mit internationalen Künstlern, darunter Stars vom berühmten Londoner West End. Geboten werden die Highlights aus den größten Tanzmusicals der Welt – geballt in einer mitreißenden Show! Das Publikum kann sich auf unvergessliche Szenen aus »Footloose«, »Saturday Night Fever«, »Flashdance«, »Miami Nights« und vielen weiteren weltbekannten Tanzklassikern. Wenn die Petticoats in »Grease« wirbeln, die Nonnen in »Sister Act« die Bühne rocken und das Tanzfieber aus »Dirty Dancing« Gänsehaut verursacht, dann ist klar: Das Publikum ist mittendrin im Geschehen!

Di. 28. April, 19.30 Uhr, Neubausaal, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de