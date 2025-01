The Magical Music of Harry Potter am 2. Februar in Heilbronn

Vor mehr als 20 Jahren erschien der erste Harry Potter-Film, „Harry Potter und der Stein der Weisen“, im Kino. Das musikalisch Beste aus allen Harry Potter Filmen mit großem Orchester und Chor, das alles bietet „The Magical Music of Harry Potter“.

Zum Erfolg der „Harry Potter“-Filme trug mit Sicherheit besonders die ikonische Filmmusik bei, die von John Williams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexander Desplat komponiert wurde. Das berühmte „Hedwig’s Theme“, welches inzwischen als Hauptmelodie der Filmreihe gilt, kann vermutlich fast jeder mitsummen – und bekommt dabei eine Gänsehaut!

„The Magical Music of Harry Potter“ präsentiert eine musikalische Reise in die magische Welt der Freundschaft, Abenteuer, Liebe und dem Zusammenhalt in der gefährlichen Welt der Magier. Die Besucher erwartet eine Welt der Illusion sowie modernste Technologie mit einer zauberhaften Licht-, Ton- und Laser-Inszenierung sowie einer einzigartigen Klangdimension, die Gänsehaut erzeugt. Bei den Konzerten ist als Stargast ein Schauspieler aus der Harry-Potter-Filmreihe dabei, der auf Englisch durch den Abend führt und das Konzert mit jeder Menge Spaß und guter Laune unvergesslich werden lässt.

So. 2. Februar, 15 Uhr, Harmonie Heilbronn

www.provinztour.de