The Magical Music of Harry Potter in Sinsheim (28.1.26)

»Witches, Wands and Wizards«: die besten Songs und die beste Musik aus allen Harry Potter-Filmen kommen nach Sinsheim – mit einem Originalschauspieler, Starsolisten, Chor und einem sinfonischen Filmorchester. Das Konzert beinhaltet die Filmsoundtracks des fünffachen Oscar-Preisträgers John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat sowie Musik aus »Harry Potter und das verwunschene Kind«. Ein besonderer Gast wird das Konzert mit jeder Menge Spaß und guter Laune unvergesslich machen Die Besucher können sich auch auf tolle Licht- und Lasertechnik sowie eine einzigartige Klangdimension freuen, die garantiert für Gänsehaut sorgt.

Mi. 28. Januar, 16 Uhr, Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim

www.sinsheim.de