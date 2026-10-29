The Michael Jackson Live Tribute Show

Die Michael Jackson Live Tribute Show bringt die größten Hits des King of Pop und der Jackson 5 als mitreißende Live-Konzert-Show auf die Bühne. Internationale Tänzer, eine Live-Band und starke Vocals sorgen für ein energiegeladenes Erlebnis. Bis zu 14 Künstler präsentieren die Musik von Michael Jackson mit aufwändigen Choreografien, Kostümen sowie Licht- und Videoeffekten. Die Show ist dem Vermächtnis eines der größten Entertainer aller Zeiten gewidmet. Mit dabei sind Originaldarsteller der Produktion Beat It! – Die Show über den King of Pop sowie Koffi Missah aus London, bekannt aus Cats, Starlight Express und Beat It. Zu hören sind Welthits wie »Billie Jean«, »Beat It«, »Thriller«, »Bad«, »Black Or White« sowie Jackson-5-Hits wie »I Want You Back« und »Rock With You«

Fr. 14. Mai, 20:30 Uhr, Stadthalle, Göppingen

Sa. 15. Mai, 20:30 Uhr, Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim