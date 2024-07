Ein spektakulär-artistischer Blick in den Spiegel: The Mirror ab 4. September in Stuttgart

»The Mirror«, präsentiert von der international gefeierten zeitgenössischen Zirkuskompanie »Gravity & Other Myths«, lädt die Besucher auf eine atemberaubende Reise der Selbstentdeckung ein, die den Kern der menschlichen Erfahrung berührt. Es ist sowohl eine Anspielung auf die Extreme, die Menschen bereit sind zu gehen, um anderen zu gefallen, als auch eine Reflexion über die verborgenen Teile von uns selbst, die uns einzigartig machen. »The Mirror« geht bis an die Grenzen der Möglichkeiten des menschlichen Körpers in einem kraftvollen Spektakel aus atemberaubender Akrobatik, nostalgischem Gesang und hochmoderner Technologie, um unser Selbstbild zu entblößen und die Aspekte des modernen Lebens zu enthüllen, die uns täglich prägen. »The Mirror« ist ein Ort der Illusion, des Genusses, der unwahrscheinlichen Reflexion und des physisch Unwahrscheinlichen.

»The Mirror«, Mi. 4. bis So. 8. September, Mi. bis Fr. 20 Uhr, Sa. 20.30 Uhr, So. 19 Uhr, Theaterhaus, Stuttgart, www.theaterhaus.com