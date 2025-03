The Music of Hans Zimmer, 25.04.

Wohl kein Komponist hat mit seinen überwältigenden Kompositionen die Welt des Films in den vergangenen zwei Jahrzehnten so sehr geprägt wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner Hans Zimmer. »The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic« wird von einem Film-Orchester und Chor dargeboten, ergänzt durch Starsolisten, die unter anderem Ausschnitte aus »Lion King« und »Gladiator« präsentieren, in einer beeindruckenden Show mit Lichtinstallation, Laserprojektion sowie ausgewählten Filmeinspielungen.

Fr. 25. April, 20 Uhr, CCS Schwäbisch Gmünd, provinztour.de