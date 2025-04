The Music of Hans Zimmer & Others

Am 24. April kann das Publikum in der Stadthalle Reutlingen in die unvergleichliche Filmmusik des Komponisten Hans Zimmer eintauchen.

Geboten werden Stücke aus Filmen wie „Dune“, „James Bond“, „Pirates of the Caribbean“, „Der König der Löwen“, „Gladiator“, „The Dark Knight“, „Inception“, „Interstellar“ und vielen anderen Top-Produktionen, in einem faszinierenden Konzert mit Filmorchester, Chor, Starsolisten, einem Special Guest aus den Filmen und ausgewählten Filmausschnitten! Das Konzert ist ein audiovisuelles Erlebnis für alle Altersgruppen, Filmbegeisterte, Musikliebhaber und Familien. Kein anderer Komponist hat die Filmwelt in den letzten zwei Jahrzehnten so sehr beeinflusst wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Preisträger Hans Zimmer mit seinen atemberaubenden Kompositionen.

Do. 24. April, 20 Uhr, Stadthalle Reutlingen, stadthalle-reutlingen.de