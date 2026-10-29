The Music of Queen Live mit VALENTIN FINDLING

»The Music of Queen Live« ist weit mehr als ein Tribute: VALENTIN FINDLING und seine Live-Band präsentieren eine leidenschaftliche Hommage an eine der größten Rockbands der Geschichte. Mit kraftvoller Stimme, charismatischer Bühnenpräsenz und musikalischer Präzision lässt Findling die Songs von Freddie Mercury lebendig werden. Das Programm führt durch das gesamte Queen-Repertoire A Kind of Magic, Radio Ga Ga, Under Pressure, Killer Queen, The Show Must Go On und Who Wants to Live Forever dürfen dabei nicht fehlen. Die hochkarätige Live-Band besteht spielte unter anderem mit Earl Harvin, Peter Schilling und Sandy von den No Angels und waren Support für Eric Clapton und Paul Young. DIE WELT schreibt begeistert „Was für eine Stimme! So ein Abend!“ und die SZ sagt passend: »Mehr QUEEN geht nicht!« Mehr als 100 Shows in 10 Ländern machen die Tour zu einem besonderen Kapitel der Band. Der Auftakt für die Konzerte in Amerika ist ein absolutes Highlight: Im Oktober 2027 spielt die Band drei Konzerte in México. Damit führt die Reise erstmals bis nach Lateinamerika. Neben Deutschland geht es Europaweit z.B. nach Reykjavik, Basel, Zürich, Brüssel, Paris, Wien und Athen. The Show Must Go On – 2027 internationaler denn je!

So. 4. April, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart

Fr. 23. April, 20:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn

So. 19. September,20 Uhr, Neckar Forum, Esslingen

Sa. 27. November, 20:30 Uhr, Stadthalle, Reutlingen