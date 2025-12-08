The Outside Track, 13.12.25

Wer Weihnachten einmal anders erleben möchte, findet in Irland und Schottland zwei Länder mit eigenwilligem Charakter – und ebenso besonderen Weihnachtsbräuchen. Die irisch-schottisch-kanadische Frauenband »The Outside Track« präsentiert mit »The Essence of Irish & Scottish Christmas« ein ebenso unterhaltsames wie informatives Programm, das überraschende Traditionen sowie deren historische Hintergründe lebendig werden lässt. Bekannte Carols erklingen in mehrstimmigen Arrangements, darunter sogar »Stille Nacht« auf Gälisch. Denn Weihnachten in keltischen Ländern bedeutet nicht nur Besinnlichkeit, sondern auch Feiern mit Musik und Tanz. Die Musikerinnen überzeugen durch große Virtuosität, Energie und Spielfreude. Ihre Jigs & Reels bringen jeden Saal in Bewegung. »The Outside Track« bieten Stepptanz, starke Stimmen und originelle Arrangements.

The Outside Track, Sa. 13. Dezember, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen,