The Queen Kings, 17.04.26

The Queen Kings entführen in die Welt von Freddie Mercury und Queen und präsentieren eine mitreißende Show mit den bekanntesten Songs der legendären britischen Supergroup. Die Band um Leadsänger Sascha Krebs zählt zu den herausragenden Queen-Tributebands. Musiker der Formation arbeiteten bereits mit Brian May und Roger Taylor zusammen und wirkten am Musical »We Will Rock You« mit. Mit großer Leidenschaft treffen sie Sound und Geist von Queen und schaffen eine beeindruckende Nähe zum Original. Auch bei internationalen Fanclubtreffen konnten sie überzeugen und sich den Respekt der weltweiten Fangemeinde erspielen.

The Queen Kings, Fr. 17. April, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de