The Real Comedian Harmonists – »Hell ist die Nacht« in Schwäbisch Hall, 16.12.26

Wenn im Oktober die Tage kürzer werden, ist Weihnachten plötzlich gar nicht mehr so weit entfernt. Wer sich schon jetzt auf die Adventszeit einstimmen möchte, kann sich den 16. Dezember vormerken: Dann gastieren The Real Comedian Harmonists mit ihrem Weihnachtsprogramm »Hell ist die Nacht« im Neubausaal Schwäbisch Hall. Die sechs Herren im Frack knüpfen an den unverwechselbaren Stil der legendären Comedian Harmonists an und verbinden präzisen Ensemblegesang mit feinem Humor und einem sicheren Gespür für Timing. Dabei wird es keineswegs nur besinnlich. Klassiker wie »Leise rieselt der Schnee« und »Stille Nacht« treffen auf internationale Christmas-Songs wie »Rudolph the Red-Nosed Reindeer« und »Santa Claus is Coming to Town«. Die bekannten Melodien erscheinen in überraschenden Arrangements – mal im Gospel-Gewand, mal mit Bossa-Nova-Rhythmen. Gerade diese Mischung macht »Hell ist die Nacht« zu mehr als einem klassischen Weihnachtskonzert. Zwischen den Liedern sorgen humorvolle Geschichten und kleine szenische Einfälle für Abwechslung; selbst steppende Rentiere und tanzende Schneemänner gehören zum augenzwinkernden Spiel mit den vertrauten Bildern der Weihnachtszeit. So entsteht eine Konzertrevue, die Nostalgie nicht einfach reproduziert, sondern mit Leichtigkeit und musikalischer Raffinesse neu belebt. Wer also im Dezember zwischen Geschenklisten, Weihnachtsmarkt und Jahresendspurt einen Abend mit Harmonie, Witz und bekannten Melodien sucht, findet in Schwäbisch Hall eine stilvolle Einstimmung auf die Feiertage.

Mi. 16. Dezember, 19:30 Uhr, Neubausaal Schwäbisch Hall, Tickets und Informationen: www.therealcomedianharmonists.de