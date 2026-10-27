Nach ihrem gefeierten Deutschlanddebüt im Frühjahr 2025 kehren The South Austin Moonlighters im Herbst in die Rätsche zurück. Das Quartett aus Austin, Texas, steht für authentischen Americana und Roots-Rock, geprägt von Country, Soul, Blues und Swamp Rock. Seit ihrer Gründung 2011 haben sich die Musiker um Bassist und Frontmann Lonnie Trevino Jr. einen hervorragenden Ruf erspielt. Ihr Markenzeichen sind die ausdrucksstarken, oft vierstimmigen Gesangsharmonien, die auf lässige Grooves und einen erdigen Sound treffen. Da alle vier Bandmitglieder als Songwriter und Leadsänger aktiv sind, erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis.

The South Austin Moonlighters, Fr. 6. November, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com