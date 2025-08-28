The Sweet auf Abschiedstour, 26. und 27.09.25

»The Sweet« zählen zu den legendären Glam-Rock-Bands, die die Musikgeschichte mitgeprägt haben – mit zahlreichen Charterfolgen in den 70ern, 80ern und 90ern. Am 26. und 27. September bringen sie ihre mitreißende Live-Show für ein Doppelkonzert ins Tübinger Sudhaus. Mit über 40 Millionen verkauften Alben weltweit bieten sie weit mehr als klassischen Glam Rock – ihre Musik reicht von eingängigem Pop bis hin zu hartem Rock.

US-Hits wie »Ballroom Blitz«, »Fox On The Run«, »Action« und »Love Is Like Oxygen« genießen Kultstatus, das Album Desolation Boulevard wurde mit Gold ausgezeichnet. In den 1970er Jahren landeten sie allein in Deutschland neun Nummer-eins-Hits – ein Meilenstein in der europäischen Rockgeschichte. Seit Jahrzehnten steht Andy Scott mit »The Sweet« auf den großen Bühnen der Welt. Fast alle Shows der vergangenen Jahre waren ausverkauft – ein Beweis für die anhaltende Popularität und die energiegeladenen Live-Auftritte der Band.

Nun nimmt Andy Scott Abschied vom intensiven Tourleben. Nach Jahren mit bis zu zwölf Shows in 14 Tagen in ganz Europa ist es für ihn Zeit, kürzerzutreten. Künftig werden »The Sweet« nur noch ausgewählte, besondere Locations bespielen – mit sogenannten Doppelshows, also zwei Konzerten hintereinander am selben Ort. Im vergangenen September erschien ihr aktuelles Album »Full Circle«, das weltweit veröffentlicht wurde. Im Rahmen der »Rockin’ For The Eternity«-Tour wird die Band neue Songs daraus präsentieren – ohne dabei ihre größten Hits zu vergessen. Das Doppelkonzert in Tübingen bietet also eine einmalige Gelegenheit, Vergangenheit und Gegenwart dieser Ausnahmeband live zu erleben – ein musikalisches Spektakel für Fans aller Generationen. Neben der Musik dürfen sich die Besucher auch auf viele emotionale Momente freuen – schließlich markiert dieses Konzert nicht nur ein Highlight im Tourkalender, sondern auch ein Abschied von einer Ära.

The Sweet, Fr. 26. & Sa. 27. September, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen, alle Infos & Tickets: www.rom-entertainment.com