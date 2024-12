The Ten Tenors am 15. Januar in Heilbronn

Die 30-jährige Jubiläumswelttournee präsentiert die beliebtesten und meistgehörten Lieder der TEN Tenors aus ihrer dreißigjährigen Geschichte. Dabei stehen die größten internationalen Hits aus den Bereichen Rock, Pop und Oper auf dem Programm. Die dynamischen Aufführungen der TEN Tenors sind bekannt für ihre kraftvollen Harmonien und ihre einzigartige Interpretation der größten Songs aller Zeiten. Keine andere Gruppe kann diese Kraft und Harmonie erreichen. Die deutschen Fans dürfen sich auf all ihre Klassiker freuen sowie neu ausgewählte Songs wie »Proud Mary« und »(I‘ve Had) The Time Of My Life«. Zusätzlich erwarten sie einige brandneue Überraschungen. Das alles präsentiert von zehn charismatischen australischen Künstlern, die einen unvergesslichen Abend bereiten werden. dg

Mi. 15. Januar, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.provinztour.de

