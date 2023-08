The Tonic Sisters in Ansbach

Ein Hauch von Nostalgie weht durch das Publikum, wenn die Tonic Sisters den Geist und die Musik vergangener Tage wieder aufleben lassen. Zeitlose Klassiker interpretieren die Damen mal charmant, mal kokett - aber immer auf ihre eigene, unverwechselbare »Tonic Sisters Art«. Mit wunderbar mehrstimmigem Live-Gesang, mitreißenden Choreografien und stilechten Outfits sorgen die Schwestern für musikalische und optische Highlights und verzaubern so Zuhörer aller Generationen mit einer Hommage an die gute, alte Zeit. The Tonic Sisters – Vintage Entertainment auf hohem Niveau und garantiert eine Zeitreise für Augen und Ohren. In ihrem Programm »The Good Old Times Are Back« nehmen die Tonic Sisters ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch die 40er, 50er, 60er und 70er Jahre – Vintage Entertainment vom Feinsten für alle Generationen. wol

Sa. 30. September, 20 Uhr, Kammerspiele, Ansbach

www.kammerspiele.com