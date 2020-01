The Ultimate Tribute. Tina ‑ The Rock Legend

Das einzigartige Tribute-Event »Tina – The Rock Legend« bringt Tina Turners feurige Bühnenshow auf Tour. Tina Turner ist eine absolute Ausnahmekünstlerin mit einem einzigartigen Lebenswerk. Die Verehrung für die Rock Legende spürt man in der aufwändig produzierten Multimedia- Show vom ersten bis zum letzten Ton. Ein Superhit jagt den nächsten – performed mit einer umwerfenden Wucht und leidenschaftlicher Bühnenpräsenz durch das hochkarätig besetzte Ensemble aus erstklassigen Sängern, Musikern und Tänzern ist das Tribute-Konzert unfassbar nah am Original. Die Zuschauer erleben eine beeindruckende musikalische Retrospektive über das Lebenswerk des Superstars Tina Turner in einem einzigartigen Tribute-Konzert der Superlative: Explosiv, authentisch, live on stage!

Tina ‑ The Rock Legend, Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr, Stadthalle, Sinsheim Tickets unter: www.reservix.de