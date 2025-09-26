Retro-Rock neu definiert: The Vintage Caravan, 7.10.25

The Vintage Caravan vereinen klassischen Rockgeist mit modernem Progressive-Drive. Das Power-Trio aus Reykjavík überzeugt mit energiegeladenen Live-Auftritten. Ihr Sound kombiniert nostalgischen Classic Rock mit bluesigen Akzenten und zeitgenössischen Elementen – eine Mixtur, die eine ganz eigene musikalische Handschrift entstehen lässt. Nach gefeierten Auftritten auf Festivals wie Wacken oder Hellfest und Tourneen an der Seite von Bands wie Opeth, Europe oder Blues Pills gelten The Vintage Caravan längst als feste Größe der Szene. Wer erleben möchte, wie man klassische Rockwurzeln auf erfrischende Weise neu interpretiert, ist hier genau richtig. Als Special Guests mit dabei: Velvet Rush, die mit ihrem druckvollen Mix aus Hard Rock, Soul und 70s-Flair begeistern, sowie Final Stair, deren Sound zwischen Alternative und Post-Grunge eine Klanglandschaft entfaltet.

The Vintage Caravan, Di. 7. Oktober, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de