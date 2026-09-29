The World of Hans Zimmer: Die besten Songs der Filmikone live (19.10.26)

Wenn am 19. Oktober die Musik von Hans Zimmer die Stuttgarter Schleyer-Halle erfüllt, dürfen sich Fans auf eine Reise durch einige der bekanntesten Soundtracks der Filmgeschichte freuen. Mit »The World of Hans Zimmer – A New Dimension« kehrt die international erfolgreiche Konzertreihe auf die großen Bühnen Europas zurück. Das Konzept verbindet orchestrale Wucht mit spektakulären Bildern und einer aufwendigen Inszenierung.

Hans Zimmer selbst wird dabei zwar nicht auf der Bühne stehen, prägt die Show aber als musikalischer Leiter und Kurator maßgeblich. Im Mittelpunkt stehen neu arrangierte Orchestersuiten aus seinem umfangreichen Werk. Dazu kommen großformatige Projektionen, kraftvolle Soundarrangements und solistische Darbietungen. So soll aus einem klassischen Filmmusikkonzert ein multimediales Erlebnis werden, das die emotionale Kraft von Zimmers Kompositionen unmittelbar erfahrbar macht. Zimmer zählt zu den erfolgreichsten Filmkomponisten der Gegenwart. Seine Musik hat zahlreiche Blockbuster geprägt und wesentlich dazu beigetragen, dass Soundtracks wie die Filme selbst im Gedächtnis geblieben sind. Zu seinen bekannten Arbeiten gehören unter anderem »Inception«, »The Dark Knight«, »Fluch der Karibik«, »Kung Fu Panda« und »Top Gun: Maverick«. Auch für den James-Bond-Film »Keine Zeit zu sterben« komponierte Zimmer die Musik. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach mit dem Oscar und Grammy ausgezeichnet. Für die neue Arena-Tour übernimmt der Grammy-nominierte Dirigent und Arrangeur Matt Dunkley die musikalische Leitung. Der Brite verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit Zimmer mit eigener Erfahrung als Orchestrator, Arrangeur und Dirigent. Gemeinsam mit hochkarätigen Solisten aus Zimmers musikalischem Umfeld, dem Odessa Orchestra & Friends und dem Nairobi Chamber Chorus bringt er die Kompositionen auf die Bühne.

Dabei geht es nicht allein darum, bekannte Melodien möglichst originalgetreu wiederzugeben. Die neue Konzertproduktion setzt bewusst auf eine andere Dimension: Zimmers Filmmusik soll sich von ihrer ursprünglichen Funktion lösen und als eigenständiges musikalisches Erlebnis wirken. Orchesterklang, Chor, Solisten, Licht und Projektionen greifen ineinander und schaffen eine Atmosphäre, die eher an eine filmische Großproduktion als an ein klassisches Konzert erinnert.

Die Erfolgsgeschichte der Reihe reicht zurück bis ins Jahr 2018. Damals startete »The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration« in Deutschland. Daraus entwickelte sich eine internationale Konzertreihe, die inzwischen Hunderttausende Zuschauer erreicht hat. Allein 2024 standen mehr als 60 ausverkaufte Shows in 15 Ländern auf dem Programm. Insgesamt kamen dabei mehr als 500.000 Besucher.

The World of Hans Zimmer Mo. 19. Oktober, 19.30 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, musiccircus.de